Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал один из своих главных козырей на предстоящих 3 ноября выборах главы государства — это рекордные показатели экономики за третий квартал, которые будут опубликованы ближе ко дню голосования.

«Дела у нас идут очень хорошо. Мы очень гордимся тем, что происходит в экономике. Думаю, что перед выборами вы увидите (данные за) третий квартал. Третий квартал будет на таком уровне, который наша страна еще не видела… Это будет рекорд по ВВП и другим (показателям)», — заявил Трамп на пресс-конференции.

«Следующий год будет лучше, чем прошлый (2019-й год). Я уверен, что он будет лучше, он будет лучшим. Потому что мы заложили для этого фундамент, которого не было», — добавил президент.

Оптимизм Трампа, очевидно, отчасти связан с опубликованными в пятницу данными по безработице. Уровень безработицы в США снизился до 8,4%, тогда как в апреле достигал 15%. На момент начала пандемии коронавирусной инфекции в США уровень безработицы составлял рекордно низкие за последние годы 3,5%.

В свою очередь экономический советник президента США Ларри Кадлоу, комментируя данные по безработице и экономическому росту в стране, заявил журналистам, что восстановление американской экономики идет более быстрыми темпами, чем ожидалось, и оно представляет собой «V-образное», то есть очень быстрое восстановление.