Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник помилует «очень важного человека», не уточнив при этом, о ком именно идет речь, сообщают журналисты президентского пула.

Трамп заявил, что во вторник выпустит указ о помиловании «очень, очень важной фигуры», но это будет не Эдвард Сноуден и не бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн.

Ранее Трамп говорил, что серьезно изучит ситуацию Сноудена на предмет возможного помилования, хотя и признал, что не знаком хорошо с этой историей.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. В апреле адвокат Анатолий Кучерена сообщил Mpravda.com, что Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года.

Флинн был советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности на протяжении трех недель в январе-феврале 2017 года. Его обвинили в неверном информировании Трампа и ФБР о телефонных разговорах с тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Дело стало одним из наиболее заметных в «российском расследовании», по итогам которого спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во «вмешательстве в выборы» (Москва это отрицает), но не подтвердил предположения о «сговоре» Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.