Президент США Дональд Трамп похвастался «тысячами и тысячами людей», которые встречали его в Техасе и Флориде, президент уверен, что их число гораздо больше, чем в 2016 году.

«Мои поездки в Техас и Флориду сопровождались огромным числом людей на дорогах и магистралях, тысячи и тысячи, даже больше (намного), чем толпы в 2016-м», — написал Трамп в Twitter. На прошлой неделе он совершил две поездки в рамках кампании по переизбранию на президентский пост.

Трамп отметил также, что он «не видел сторонников Байдена», и упрекнул СМИ в сообщении ложных сведений о том, что в ходе его визитов в Техас и Флориду число его сторонников и сторонников потенциального кандидата от демократической партии Джо Байдена было равным.