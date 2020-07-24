Президент США Дональд Трамп в пятницу подтвердил, что власти купили 90% мировых запасов производимого в стране лекарства «Ремдесивир», которое применяется при лечении COVID-19.

«Моя администрация забронировала 90% мировых поставок препарата «Ремдесивир», который оказывает большое влияние (на лечение от коронавируса», — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

В начале июля британское издание Guardian сообщило, что США скупили около 90% трехмесячного запаса антивирусного препарата «Ремдесивир», эффективно применяющегося при лечении COVID-19, у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences.

Первые 140 тысяч доз препарата были проданы по всему миру. В конце июня США скупили около 500 тысяч доз, что составляет около 90% запаса препарата на три месяца. Таким образом, США существенно ограничили доступ других стран к лекарству, считают эксперты.

Ранее клинические испытания противовирусного препарата «Ремдесивир», первоначально разработанного для лечения лихорадки Эбола, показали, что лекарство сокращает период выздоровления тяжелобольных Covid-19, что может способствовать росту шансов выживаемости.

«Ремдесивир» был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS.

Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства, общей стоимостью 2 340 долларов.

Gilead в июне установила в развитых странах цену на «Ремдесивир» в размере 390 долларов за ампулу, для обеспечения развивающихся стран компания заключила контракты с производителями аналогов.