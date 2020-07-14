Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга.

«Сегодня я также подписал указ о прекращении преференций для Гонконга. Отношение (США) к Гонконгу теперь будет таким же, как и к материковому Китаю – никаких специальных привилегий, никакого особого отношения в экономике и никакого экспорта чувствительных технологий. В дополнение к этому, как вы знаете, мы вводим серьезные пошлины и ввели очень большие пошлины в отношении Китая», — сказал Трамп на пресс-конференции.