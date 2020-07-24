Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ, который позволит снизить цены на лекарства в стране.

Выступая в Белом доме перед подписанием документа, президент отметил, что введенные изменения устранят некоторых "посредников" при закупках лекарств.

«Посредники сколачивают состояние. Люди просто обманывают пациентов (государственной медицинской программы) Medicare», — сказал Трамп.

Кроме того, добавил президент, указ позволит "ликвидировать откаты" при закупках, что собравшиеся представители медицинского сообщества встретили аплодисментами.

Глава государства отметил, что сейчас цены на лекарства в США в среднем на 50 и более процентов выше, чем на точно такие же лекарства, которые продаются в других странах.

Трамп сообщил, что проведет во вторник встречу с представителями фармацевтических компаний и, если договоренности не будут достигнуты, то он издаст еще один указ, который гарантирует, что Medicare будет платить самую низкую закупочную цену на международном рынке.