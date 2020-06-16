Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, регулирующий действия федеральных органов власти для повышения эффективности действий полиции и снижения неоправданного применения силы.

Подписание документа, получившего название «Безопасная полиция для безопасного общества», состоялось в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне в присутствии руководителей правоохранительных органов и членов конгресса.

Указ подписан на фоне волны протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе 25 мая. Аналогичный документ на уровне закона сейчас готовится в конгрессе США.

По словам президента, указ, в частности, предусматривает выделение федеральных грантов и другое федеральное финансирование местным и региональным силам полиции. В США большая часть полиции находится в подчинении муниципалитетов и властей штатов.

Власти многих городов в свете протестов заявили о реформировании правоохранительных органов и пересмотре подготовки полицейских.