Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз ради освобождения рабочих мест для американцев, говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте документа.

«Американские работники конкурируют с иностранными гражданами за рабочие места в каждом секторе нашей экономики… В обычных условиях программы временного трудоустройства при должном администрировании могут принести выгоды для нашей экономики. Однако в экстраординарных обстоятельствах снижения экономической активности из-за вспышки COVID-19 определенные неиммиграционные визовые программы, позволяющие такое трудоустройство, представляют необычайную угрозу занятости американских работников», — говорится в прокламации.

В этой связи Трамп распорядился приостановить выдачу виз категорий H-1B, H-2B, J и L до 31 декабря 2020 года.

Как ранее сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации, исключение по визам H-2B будет сделано только для работников индустрии по добыче и переработке морепродуктов, что составляет около 15% от общего числа этих виз.

В число виз, попадающих под ограничения, входят H-1B для работы в высокотехнологичных областях, H-4 для супругов-держателей ряда других виз (включая H-1B и H-2B), H-2B для низкоквалифицированных кадров, а также визы категорий J (для стажеров, преподавателей и летней работы) и L (переводы внутри компаний между офисами в разных странах).

По его словам, в общей сложности это позволит освободить до конца года около 525 тысяч рабочих мест. Кроме того, по словам чиновника, будет продлено до конца года ограничение на въезд для определенных категорий держателей «грин-карт».