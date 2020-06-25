Президент США Дональд Трамп пообещал подписать до конца этой недели исполнительный указ о защите памятников, об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом Польши.

«У нас уже есть закон о защите памятников … но, думаю, мы должны собрать все различные аспекты вместе в одном очень сильном указе, думаю, он будет готов к концу недели», — сказал Трамп.

Он сообщил, что в соответствии с действующим законодательством «ФБР ведет расследования в отношении сотен людей по всей стране» за вандализм в отношении памятников и зданий. Трамп отметил, что существующее законодательство предусматривает за подобные преступления 10 лет тюрьмы.

«Сейчас они смотрят на (статуи) Иисуса Христа, Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна, Томаса Джефферсона, этого не произойдет!» — предупредил Трамп.

Ранее Трамп пригрозил десятью годами тюремного заключения за вандализм в отношении статуи седьмого президента США Эндрю Джексона, а также за повреждение церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, округ Колумбия. Он распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны.

По всем Штатам на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.