Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами не расслышал вопрос о Белоруссии и переспросил о террористах.

«Поддерживаю ли я протестующих и террористов?» — уточнил американский лидер после вопроса об его отношении к событиям в Белоруссии и возможном послании для России.

Asked if he supports protesters in Belarus, Trump mishears the reporter and offers a Freudian slip — "protesters and terrorists?" Then, after paying lip service to democracy, he takes the opportunity to bash "so-called peaceful protesters" in Portland. pic.twitter.com/NvulVR26zi — Aaron Rupar (@atrupar) August 18, 2020

Когда же американскому президенту объяснили, о чем именно идет речь, он отделался дежурной репликой о важности демократии.

«Мне нравится видеть демократию. Это очень важное слово. Не похоже, чтобы там, в Белоруссии, было очень много демократии. Но мы говорим с разными людьми в нужное время. И в подходящее время мы поговорим с Россией», — отметил Трамп.

После этого он назвал акции белорусской оппозиции мирными маршами и использовал это для обсуждения внутренней повестки — ситуации в Портленде.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.

Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.

По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, задержаны 6700 человек.