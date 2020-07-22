Президент США Дональд Трамп объявил о дополнительной отправке федеральных сил в Чикаго и другие города страны, где в последнее время складывается крайне тяжелая криминогенная ситуация.

«В последние недели началось радикальное левое движение за то, чтобы прекратить финансирование и распустить полицейские департаменты. Политики крайних взглядов присоединились к этому крестовому походу против полиции», — заявил Трамп, выступая в Белом доме.

По его словам, такие действия привели к резкому росту убийств, огнестрельных ранений, другого насилия.

«Это кровопролитие должно закончиться, и оно закончится. Сегодня я объявляю о резком увеличении (числа сотрудников) федеральных правоохранительных органов в наших муниципалитетах, охваченных насильственными преступлениями», — сказал президент, пообещав привлечь виновных в таких преступлениях к ответственности.

«У нас нет другого выбора, кроме как вмешаться (в ситуацию)», — заключил Трамп.

При этом глава государства напомнил, что борьба с преступностью входит в полномочия «местных выборных чиновников», а когда они этого не делают, «происходит катастрофа».

В свою очередь генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что в Канзас-Сити направлены более 200 сотрудников, «сопоставимое количество» — в Чикаго. Ранее сотрудники пограничной охраны были направлены на борьбу с беспорядками в Портленд, штат Орегон.

В этом году в ряде крупных городов США зафиксирован резкий рост тяжких преступлений (на 40 и более процентов). В некоторых местах власти связывают это с последствиями кризиса из-за пандемии коронавируса

Последний крупный инцидент со стрельбой произошел в Чикаго во вторник. В результате 15 человек получили ранения. Глава полиции города Дэвид Браун сообщил, что инцидент связан с разборками местных банд. По его словам, в Чикаго около 117 тысяч членов 55 крупных банд, а также 2,5 тысячи их мелких ответвлений и каждый день в городе происходит несколько сотен стычек между представителями разных группировок.