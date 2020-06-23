Президент США Дональд Трамп, проигнорировав «смятение в конгрессе», отказался вводить санкции против Турции за покупку ею российских ЗРК С-400, пишет экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Об этом говорится в его книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», которая поступила в продажу во вторник.

«Трамп отказался вводить какие бы то ни было санкции за закупку (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом С-400, проигнорировав широкое смятение в конгрессе», — написал он.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

На деле США выполнили только часть угроз, касающуюся F-35, а другие санкции, несмотря на то что по закону они должны быть введены, не применили.