Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что президент США Дональд Трамп заверил его, что не будет отправлять федеральные силы в город Нью-Йорк для борьбы с преступностью.

«Президент предположил отправить войска в Нью-Йорк — войска, федеральных агентов — я говорил об этом с президентом. Я не думаю, что отправка федеральных войск или федеральных агентов в Нью-Йорк каким-то образом обоснована, и я сказал ему об этом. Там нет федеральной собственности, которая находится под угрозой …, поэтому президент сказал, что услышал меня, он сказал, что не будет этого делать», — сказал Куомо в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что незамедлительно подаст в суд на Трампа, если тот направит в американские города, включая Нью-Йорк, сотрудников федеральных правоохранительных органов для борьбы с беспорядками.

Трамп в среду объявил о дополнительной отправке федеральных сил в Чикаго и другие города страны для борьбы с преступностью. Генпрокурор США сообщил, что в Канзас-Сити направлены более 200 сотрудников, «сопоставимое количество» — в Чикаго. Ранее федеральные силы были направлены на борьбу с беспорядками в Портленд, штат Орегон.