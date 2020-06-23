Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.

Ранее советник Трампа по торговле Питер Наварро заявил в эфире телеканала Fox News, что президент решил расторгнуть торговую сделку с Китаем на фоне предположений в США о происхождении коронавируса из Китая. Наварро отметил, что «сделка прекращена».

«Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, они (Китай) и дальше будут выполнять условия соглашения», — написал американский лидер в Twitter .

Торговая сделка

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов.

Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей — на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции — на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к «честному» показателю.

Официально Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако китайская сторона обвиняет США в том, что те проводят политику протекционизма, мешая реализации сделки, а Соединенные Штаты затеяли расследование, насколько правильна была политика Пекина в борьбе с коронавирусом, и не исключают серьезных последствий, если вину Китая докажут.