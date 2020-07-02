Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворенность урегулированием ситуации в Сиэтле, где ранее полиция ликвидировала так называемую «автономную зону» — несколько кварталов, занятых протестующими.

«Я рад, что в Сиэтле они (местные власти) решили проблему, потому что они знали, что мы (федеральные власти) готовы войти, и они сами сделали то, что было необходимо», — сказал Трамп на мероприятии с участием представителей малого и среднего бизнеса «Spirit of America Showcase».

Трамп поблагодарил всех сотрудников правоохранительных органов: «Вы делаете потрясающую работу».

Ранее телеканал ABC News сообщил, что полиция ликвидировала «автономную зону» в городе Сиэтл в штате Вашингтон, разгон зоны начался еще утром в среду по указу мэра города. Отмечается, что в ходе разгона полицейские задержали 32 человека. Пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани заявила, что в городе восторжествовали закон и порядок.

Ранее протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма» (CHAZ). Офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.

Трамп после начала протестов, вызванных убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, заявлял, что, если местные власти не смогут навести порядок, федеральные власти будут применять для этого вооруженную полицию и национальную гвардию. В частности, это было сделано в столице США вопреки желанию городских властей.