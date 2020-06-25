Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне увеличения количества случаев заражения коронавирусом в стране количество летальных исходов снижается.

«Число случаев заражения китайским вирусом растет благодаря прекрасному тестированию, при этом число жертв (уровень смертности) падает. Фейковым новостям не нравится рассказывать вам об этом», — написал Трамп в Twitter.

Число случаев заражения продолжает значительно расти в ряде штатов США. В четверг власти пяти штатов: Флориды, Техаса, Оклахомы, Южной Каролины, Калифорнии – сообщили о рекордном числе случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в США зарегистрировали более 2,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 122 тысяч смертельных исходов. Отмечается, что выздоровели более 656 тысяч человек.