Президент США Дональд Трамп возмутился решением Принстонского университета исключить имя бывшего президента США Вудро Вильсона из названия факультета из-за расизма.

Ранее совет попечителей университета принял решение исключить имя 28-го президента США Вильсона, который управлял государством с 1913 по 1921 год, не только из названия факультета, но и некоторых зданий и программ на фоне антирасистских настроений в США. В заявлении совета попечителей говорится, что они решились на такой «экстраординарный шаг», так как уверены что расистское мышление и политика Вильсона делают его имя неподходящим для факультета.

«Кто-то может поверить, что Принстон только что выкинул имя Вудро Вильсона из названия их высокоуважаемого факультета политики?», — написал президент США в Twitter.

Трамп также назвал «невероятной глупостью» намерения демократов убрать имя актера Джона Уэйна из названия аэропорта в Калифорнии. Возмущение демократов вызвало интервью Уэйна изданию Playboy в 1971 году, в котором актер допустил расистские заявления.