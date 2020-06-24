Президент США Дональд Трамп заявил, что работа над соглашением с Россией по контролю над стратегическими вооружениями идет хорошо.

«Мы сейчас работаем с Россией над соглашением об оружии, и это большое дело, в частности о ядерном оружии. Я думаю, что могу сказать, что дела у нас идут очень хорошо. Обе страны хотят, чтобы это произошло», — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме.

«Мы работаем с Россией над другими вопросами. У нас очень хорошие отношения. У нас там посол сейчас, который посетит некоторые мероприятия. Это хорошо», — добавил президент.

По мероприятиями Трамп имел в виду торжества в Москве, приуроченные к 75-й годовщине Победы.

Президент пообещал, что в августе представители США посетят соответствующие мероприятия в Польше.