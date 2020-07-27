Трамп обвинил СМИ в искажении данных об участии федеральных сил в разгоне протестов в Сиэтле и Портленде, об этом он заявил в понедельник.

Homeland Security or Federal Forces are little involved in Seattle, other than we have a large standby team in case of emergency. The media is calling that one wrong also. In Portland, we are protecting Federal property, including the Courthouse, which wouldn’t last a day! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2020

По его словам, в Портленде федеральные силы также находятся «для защиты федеральной собственности, в том числе здания суда, которые (без них) не продержались бы и дня».

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в мае в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Сейчас столкновения между демонстрантами и представителями правопорядка продолжаются в Сиэтле и Портленде. Сообщается, что в Портленде федеральные агенты для разгона акций применяют слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.