Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника на посту главы государства Барака Обаму в государственной измене, заявив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.

"Это государственная измена. Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушки… Они шпионили за моей кампанией, я уже говорил это очень давно. Как оказывается, я был прав", — сказал Трамп в интервью телеканалу CBN News.

Трамп неоднократно заявлял, что сотрудники спецслужб США вели слежку за его предвыборной кампанией в 2016 году. Расследование против Трампа проводилось ФБР в 2016-17 годах при президенте-демократе Обаме. Оно носило кодовое название «Ураган перекрестного огня» (Crossfire hurricane). Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. Позднее этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет. Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США считает их политически мотивированными.