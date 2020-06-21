Строительство газопровода «Северный поток-2» (СП-2) с экономической и инвестиционной точки зрения близко к завершению, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Для прокладки трубы, которая свяжет российские месторождения голубого топлива с европейскими государствами, осталось достроить 160 км, после чего ее можно будет подключать к распределительным сетям Старого Света. Правда, и после этого судьба газопровода останется под большим вопросом: президент США Дональд Трамп обвинил Берлин в долгах по взносам в НАТО в $1 трлн, заявив, что лучше бы ФРГ тратилась на союзнический военный альянс, чем на российский газопровод.

Фото: nord-stream2.com

Вопрос завершения строительства нового российского экспортного трубопровода «Северный поток-2» занимает мысли европейских и заокеанских политиков ничуть не меньше, чем вторая возможная волна пандемии коронавируса, которая обещает накрыть планету в конце года. Практически все заинтересованные стороны одновременно выступили с заявлениями, подтвердив, что политические столкновения вокруг СП-2 готовы разгореться с новой силой.

Как заявил Новак в интервью немецкой газете Handelsblatt, экономические и инвестиционные мероприятия, необходимые для создания нового транспортного маршрута российского газа, выполнены, теперь же выполняются работы для «физического завершения строительных работ».

Вашингтон не остался в стороне от подобного резонансного заявления. Трамп поспешил предъявить претензии относительно завершения строительства газопровода, хотя его риторика адресовалась не России, а Германии, компании которой не только предполагают стать покупателями голубого топлива из нашей страны, но и являются крупными инвесторами проекта. Американский президент упрекнул Берлин в долгах за участие в НАТО, которые, по его оценке, насчитывают не менее $1 трлн. По его словам, вместо взносов в Североатлантический альянс немцы вкладывают средства в российский газопровод. «Мы должны защитить Германию от России», — заявил Трамп, при этом почему-то пригрозив снизить численность американских военных в этой европейской стране почти втрое.

Последовали и другие политически мотивированные заявления: замглавы фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера Германии Ангелу Меркель трижды подумать, действительно ли стоит прокладывать «трубопровод по перекачке денег в Москву». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что США ведут себя не как добросовестный конкурент: вся «эта ситуация начала походить на посягательство интересов крупного германского бизнеса».

По мнению экспертов, российский газопровод уже давно начал использоваться европейским и американским истеблишментом не столько как экономический объект, сколько как политический рычаг управления внутренними избирательными процессами. Собственно, сам маршрут уже практически достроен: для завершения его морского отрезка и выхода на сушу на береговую часть Германии осталось проложить всего 160 км трассы. Суда-трубоукладчики — «Академик Черский» и баржа «Фортуна» — находятся в непосредственной близости от зоны строительства. Более того, «Газпрому» удалось застраховать себя от возможных американских санкций, которые могли бы предъявить к этим судам международные юридические инстанции: компания переоформила право на их собственность в пользу независимых фирм. Теоретически подобные иски все же могут быть инициированы, но доказательства формальной причастности кораблей к строительному флоту российского газового концерна окажется собрать затруднительно. «Потребуется больше времени, но газопровод будет достроен. В крайнем случае будут задействованы усилия водолазов», — шутит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Между тем не менее важный для России вопрос, насколько эффективным окажется использование СП-2 после того, как труба будет проложена. Начальная стоимость строительства газопровода была оценена в 9,5 млрд евро — половина средств была вложена российской стороной, а остальное предоставили европейские инвесторы. Однако в настоящее время мировая экономика испытывает перепроизводство энергоресурсов, а прогнозы восстановления потребностей в нефти и газе не вселяют уверенности в своей точности. «После того как Россия достроит СП-2, нам придется научиться его грамотно использовать, — отмечает Пикин. — Старший брат газопровода, «Северный поток-1», из-за европейских ограничений много лет оставался заполненным лишь наполовину. Не исключено, что новая труба повторит его судьбу».