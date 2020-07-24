Президент США Дональд Трамп объявил об отмене проведения общепартийного съезда в городе Джексонвил, штат Флорида из-за коронавируса.
«Тысячи людей хотели быть там… Но я посмотрел на мою команду и сказал, что время для этого мероприятия неподходящее. Просто неправильно с учетом последнего ухудшения обстановки во Флориде. Не время проводить большой съезд», — сказал он в пятницу журналистам.
Такое решение Трамп объяснил заботой о жителях Флориды. По его словам, делегаты соберутся в штате Северная Каролина, где и будет проведена официальная процедура выдвижения кандидата от Республиканской партии на президентские выборы.
Сам Трамп пообещал в любом случае выступить с речью перед ними, но «в другой форме».
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