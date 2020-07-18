Президент США Дональд Трамп объявил о переходе на «телефонные митинги» вместо обычных собраний на стадионах из-за коронавируса, сообщает телеканал CNN.

«Пока это не будет решено, нам будет сложно проводить эти большие массовые митинги, так что я провожу телефонные митинги, и мы будем называть их митингами Трампа, но будем делать это по телефону», — сказал он своим избирателям из штата Висконсин в ходе такого мероприятия.

Трамп известен своей любовью к личным встречам с избирателями, однако на фоне пандемии коронавируса он стал объектом критики, так как на паре таких мероприятий люди не соблюдали рекомендованную дистанцию и почти никто не носил маски.

Ранее сообщалось, что Республиканская партия США приняла решение ограничить на фоне второй вспышки коронавируса численность участников съезда в Джексонвилле, штат Флорида, где Трамп должен формально дать согласие на выдвижение своей кандидатуры в президенты.

Кандидат от Демократической партии на предстоящих президентских выборах бывший вице-президент Джо Байден ранее тоже отказался от проведения предвыборных митингов.