Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о вспышке COVID-19 в стране заявил, что рост числа случаев коронавируса связан с самым масштабным и лучшим в мире тестированием.

«Рост числа случаев коронавируса происходит из-за того, что наше тестирование такое масштабное и такое хорошее, намного масштабнее и лучше, чем в любой другой стране. Это хорошие новости, но лучшие новости в том, что смерть и уровень смертности снижаются», — написал Трамп в Twitter.

В четверг университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщил, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за сутки увеличилось на 50,6 тысячи.

В июне в более чем половине штатов США резко выросла заболеваемость COVID-19 на фоне массовых протестов и повсеместного снятия ограничений по коронавирусу. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили меры по «открытию» экономики.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.