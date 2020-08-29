Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов, США приходится покупать нефть в России.

Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране.

«В Новой Англии самые высокие цены на энергию в США. А знаете, почему? Потому что губернатор (Нью-Йорка демократ Эндрю) Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхушку штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда прийти», — заявил Трамп.

«А знаете, где вы покупаете вашу энергию? В России. Вы не знали? У вас много судов из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет трубопровод», — продолжил Трамп.

США в 2019 году покупали в России в среднем 515 тысяч баррелей нефти в день. Общий импорт российской нефти и нефтепродуктов из России в США оценивался в 13,8 миллиарда долларов за 2019 год.