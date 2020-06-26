Президент США Дональд Трамп объяснил отмену поездки на выходные в свой гольф-клуб желанием убедиться в безопасности Вашингтона, об этом он написал в субботу в Twitter.

«Я собирался в Бедминстер, (штат) Нью-Джерси на этих выходных, но захотел остаться в Вашингтоне, чтобы убедиться, что закон и порядок будут соблюдаться. Поджигатели, анархисты, грабители и подстрекатели в основном были остановлены. Я делаю все необходимое, чтобы наше общество было в безопасности, и эти люди предстанут перед правосудием!» – написал он.

Ранее СМИ обратили внимание на изменение в графике президента, откуда днем исчезла поездка в Бедминстер, где у Трампа находится гольф-клуб. Многие связали это с тем, что в ряде штатов, в том числе в Нью-Джерси, в последние дни наблюдается рост числа заражений коронавирусом.

Ранее Трамп пригрозил десятью годами тюремного заключения за вандализм в отношении статуи седьмого президента США Эндрю Джексона, а также за повреждение церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, округ Колумбия. Он распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны. В начале недели группа протестующих предприняла попытку опрокинуть на землю статую Джексона в сквере перед Белым домом.

По всем Штатам на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.