Президент США Дональд Трамп считает, что сможет переизбраться на второй срок в ноябре из-за призыва демократов сократить финансирование полиции в стране.

«Я был в Белом доме, когда мне сказали, что демократы хотят «сократить (финансирование) и упразднить». Я спросил: «Что они собираются сократить и упразднить?». Мне сказали: «Полицию». И я ответил: «О, это прекрасно! Я только что выиграл выборы!» — сказал Трамп на митинге в Аризоне, трансляция которого велась на странице Белого дома в Facebook.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. От демократов в президенты баллотируется бывший вице-президент Джо Байден.

Аризона считается спорным штатом, где число республиканцев и демократов примерно равно. В 2016 году Трамп победил там, набрав 48% против 44,5% у его соперницы Хиллари Клинтон.

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда привела к продолжавшимся более недели массовым протестам против действий полиции и расизма в США и других странах. В числе призывов активистов – реформа полиции, в том числе изменения в практику финансирования правоохранительных органов.