Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли поддержит идею президента РФ Владимира Путина о проведении онлайн-саммита по Ирану.

Путин заявил в пятницу, что Россия остается полностью приверженной СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Российский президент предложил в самое ближайшее время провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации.

«Наверное, нет. Думаю, мы подождем до окончания выборов», — сказал Трамп журналистам в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси, отвечая на соответствующий вопрос.

Трансляция его пресс-конференции велась на сайте Белого дома.