Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен рекомендовать всем американцам носить маски.

"Нет, я хочу, чтобы у людей была определенная свобода. Я не верю в это, нет. Я не согласен с заявлением, что, если все будут носить маски, то все это исчезнет", — сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос, не хочет ли он рекомендовать ношение масок в общенациональном масштабе.

«Как вы знаете, маски тоже вызывают проблемы. Тем не менее я в маски верю. Я думаю, маски — это хорошо», — добавил Трамп.

Ранее Трамп лишь единожды побывал на публике в маске — во время посещения военного госпиталя на прошлых выходных. До этого он долгое время маску не надевал, хотя и утверждал, что выглядит в ней не хуже, чем герои вестернов.

В США зарегистрировано уже более 3,6 миллиона случаев коронавируса, почти 139 тысяч человек умерли.