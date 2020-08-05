Никто не знает, был ли взрыв в Бейруте нападением или нет, заявил президент США Дональд Трамп.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, более 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.

«Никто еще этого не знает», — сказал Трамп на пресс-конференции.

«Некоторые думают, что это было нападение, некоторые — что нет. В любом случае, это было ужасное событие», — сказал Трамп.

При этом он все равно предположил, что речь могла идти об «ужасном взрывном устройстве».

Трамп ранее предположил, что взрыв в Ливане был «нападением», но чиновники Белого дома и Пентагона его не поддержали в этом мнении.