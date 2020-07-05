Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп назвал свою версию списка величайших американцев, в него вошли отцы-основатели США, герои войны, борцы за права афроамериканцев и даже герои народного фольклора.

Выступая в День независимости США на лужайке перед Белым домом, Трамп напомнил о своем объявленном накануне решении создать комитет по увековечиванию памяти великих американцев.

По словам Трампа, начать в списке нужно с главнокомандующего времен войны за независимость, первого президента Джорджа Вашингтона, с наследием которого, по его словам, обращаются «очень нечестно». Памятники Вашингтону подвергались нападениям в ходе протестов и беспорядков за права афроамериканцев: Вашингтон был рабовладельцем.

В «пантеон» Трампа вошли отцы-основатели США, президенты Томас Джефферсон, Джон Адамс и Джеймс Мэдисон, а также Бенджамин Франклин, поставивший подпись под всеми основополагающими документами американской независимости, и Александр Гамильтон — первый министр финансов США и герой бродвейского мюзикла-суперхита. Из женщин первого поколения американской независимости Трамп включил в «список славы» швею Бетси Росс, которая, по легенде, сшила первый флаг США, а также первую леди Долли Мэдисон.

Из президентов, кроме отцов-основателей, Трамп упомянул Авраама Линкольна и Рональда Рейгана, но обошел молчанием Эндрю Джексона — любимца Трампа, статую которого возле Белого дома протестующие пытались свалить.

Движение за права афроамериканцев представляли бежавший из рабства аболиционист Фредерик Дуглас, аболиционистка Гарриет Табмен, писательница Гарриет Бичер-Стоу — автор романа «Хижина дяди Тома», а также борцы за равные права Букер Вашингтон и Сюзан Браунелл Этони.

Также в список величайших американцев Трамп включил героя Гражданской войны Джошуа Чемберлена, основательницу Красного Креста Клару Бартон, госсекретаря и трижды кандидата в президенты Генри Клея.

Трамп почтил также пионеров авиации братьев Райт и Амелию Эрхарт, первого афроамериканского бейсболиста Джеки Робинсона, генералов Второй мировой Джорджа Паттона и Дугласа Макартура, военного и кинокатера Оди Мерфи и проповедника Билли Грэма, а также погибшего астронавта Кристу Маколифф и судью Верховного суда консерватора Антонина Скалиа.

Отдельно в списке стоят исторические деятели, которые более известны как персонажи фольклора — первопроходец американских земель Дэниел Бун и военный Дэви Крокетт.