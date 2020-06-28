Президент США Дональд Трамп назвал «заказухой» статью The New York Times о том, что российская разведка якобы предлагала боевикам радикального движения «Талибан» вознаграждения за нападения на американских солдат в Афганистане.

«Может, это просто очередная «заказуха» липовой (The New York) Times, как это было с их неудавшейся фальсификацией о России (обвинения в его сговоре с Москвой во время выборов 2016 года. — Прим. ред.)? Кто их «источник»?» — написал он в воскресенье в твиттере.

…Nobody’s been tougher on Russia than the Trump Administration. With Corrupt Joe Biden & Obama, Russia had a field day, taking over important parts of Ukraine — Where’s Hunter? Probably just another phony Times hit job, just like their failed Russia Hoax. Who is their “source”? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

«Никто не докладывал <…> мне, вице-президенту Майку Пенсу или главе аппарата (Белого дома) Марку Мидоусу о так называемых нападениях русских на наши войска в Афганистане, как сообщил «анонимный источник» через фейковое СМИ The New York Times. Все это отрицают, да и нападений на нас было не много», — добавил Трамп.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.

После этого посольство России в США заявило об угрозах в адрес дипломатов. МИД, с свою очередь, назвал публикацию фейком.

Позднее и движение «Талибан» опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от российской военной разведки на совершение нападений в Афганистане.