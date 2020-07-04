США победили фашистов и коммунистов, а скоро одолеют и левых, заявил президент страны Дональд Трамп заявил в праздничной речи по случаю Дня независимости.

По утверждению главы Белого дома, «американские герои» «нанесли поражение нацистам, опрокинули фашистов», а также «свергли коммунистов» и «загнали на самый край земли» террористов, защитив американские ценности.

«Сейчас мы в процессе разгрома радикальных леваков, марксистов, анархистов, подстрекателей, грабителей — людей, которые во многих случаях не соображают, что делают», — добавил Трамп.

Президент США подчеркнул, что власти не позволят «разъяренной толпе» сносить статуи, «стирать историю», а также вести пропаганду среди детей и «попирать» принципы.

Ранее Трамп уже делал резкие высказывания в адрес участников протестов, называя их «террористами. Он также распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников на территории страны и пригрозил злоумышленникам тюремными сроками до десяти лет.

С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из стражей порядка, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.

На фоне протестов по всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, протесты в США связаны с применением в этой стране формулы цветных революций, которую Вашингтон ранее использовал по всему миру, а сейчас «эту матрицу приложили себе».