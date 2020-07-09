Президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда по его финансовым документам «охотой на ведьм».

Верховный суд принял в четверг два решения по финансам Трампа. В одном из них суд отказал комитетам конгресса, которые затребовали финансовую информацию Трампа и его семьи. Однако в другом решении суд постановил, что прокуроры в Нью-Йорке могут затребовать налоговые документы президента. Тем не менее, эти документы вряд ли будут обнародованы до президентских выборов.

Трамп сказал журналистам президентского пула, что «доволен одним и недоволен другим» решением суда.

«Это политическая охота на ведьм, такого никто никогда не видывал. Это чистая охота на ведьм, это фальшивка, вроде расследования (спецпрокурора Роберта) Мюллера — то было тоже фальшивкой, но я выиграл. Это еще одна фальшивка. Это все чисто политическое», — сказал Трамп.

Белый дом приветствовал решение суда отказать конгрессу в финансовых документах Трампа.

«Суд дал понять, что ограниченные полномочия конгресса по установлению фактов путем рассылки повесток должны использоваться как поддержка законодательных полномочий конгресса и должны иметь связь с обоснованными целями законотворчества. Конгресс не может действовать как бродячий следственный орган, особенно против равной ему ветви власти», — говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа Кейли Макинани.