Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса» наряду с главами Китая, Турции и КНДР Cи Цзиньпином, Тайипом Эрдоганом и Ким Чен Ыном. При этом американский президент в очередной раз отметил, что его конкуренту Джо Байдену не тягаться с такими лидерами.

«Одна вещь, которую я понял — Путин, президент Си, Ким Чен Ын, Тайип Эрдоган — они шахматисты мирового уровня», — сказал Трамп, выступая в штате Висконсин.

Президент США также подверг критике Байдена и намекнул, что если его соперник станет президентом, то не сможет взаимодействовать с мировыми лидерами так же хорошо, как его предшественник.

Ранее Трамп уже противопоставлял Байдену этих мировых лидеров. Американский президент говорил, что Путин, Си и Эрдоган – сообразительные, а его сопернику-демократу надо бы сдать тест на умственные способности.

Байден в случае избрания станет самым пожилым президентом США в истории – ему будет 78 лет, на четыре года больше, чем Трампу. Разговоры об умственных способностях Байдена вызваны регулярными оговорками, которые допускает политик.