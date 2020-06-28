Президент США Дональд Трамп назвал внешнеполитические победы России причиной ее исключения из «Большой восьмерки».

Глава государства высмеял призыв бывшего вице-президента Джо Байдена не приглашать Москву на саммит G7 после публикации статьи New York Times о якобы существовавших контактах между российской разведкой и движением «Талибан».

"Россия настолько по-крупному обставила его и Обаму, когда они были у власти, что Обама захотел убрать их из G8. США были слабы во всем и особенно с Россией!" – написал он в твиттере.

В конце мая президент США Дональд Трамп предложил пригласить Россию, Индию, Австралию и Южную Корею на сентябрьский саммит G7.

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 по 2014 год, но сократился до G7, когда из-за событий вокруг Крыма участники клуба отказались ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских ограничений.