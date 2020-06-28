Президент США Дональд Трамп все-таки отправился в субботу на поле для гольфа, хотя ранее обещал быть в Вашингтоне ради «соблюдения законности и порядка» в городе, сообщают журналисты пула Белого дома.

Правда, поле он выбрал неподалеку от столицы — в своем гольф-клубе в штате Виргиния. Ранее президент отменил поездку на выходные на гольф в штат Нью-Джерси. После появления в СМИ предположений, что это могло быть вызвано сообщениями о росте числа случаев заражения коронавирусом там, Трамп объяснил, что это продиктовано заботой о порядке в Вашингтоне, где на минувшей неделе протестующие вновь устроили акцию в сквере перед Белым домом и пытались свергнуть с постамента установленную там статую.

Трамп известен своей любовью к гольфу. Обычно он проводит выходные на своей вилле Мар-а-Лаго во Флориде, однако последние месяцы глава государства мало покидал Белый дом из-за пандемии коронавируса. Недавно он возобновил выезды на публичные предвыборные мероприятия в другие штаты.