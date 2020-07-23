Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным, что надеется избежать гонки вооружений между США, Россией и КНР, сообщил в письменном заявлении официальный представитель Белого дома Джадд Дир.

«Президент Трамп подтвердил надежду на то, чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений на троих — между Китаем, Россией и Соединенными Штатами. (Он также подтвердил), что надеется на прогресс предстоящих переговоров по контролю над вооружениями в Вене», — заявил Дир.

Также, по его словам, президенты обсудили «усилия по ликвидации пандемии коронавируса и продолжение «открытия» экономики в мире».

Кроме того, сказал Дир, президенты обсудили важные двусторонние и мировые вопросы.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президенты двух стран обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и востребованность коллективных усилий по поддержанию стабильности в регионе, а также выразили настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия России и США.