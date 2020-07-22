Президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти потребуют от Китая закрыть какие-то еще дипломатические учреждения в США вслед за генконсульством в Хьюстоне.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев

«Что касается закрытия дополнительных миссий, то это всегда возможно», — заявил Трамп на пресс-конференции.

«Вы видите, что происходит. Мы полагаем, что в том (генконсульстве), которое мы закрыли, был огонь. Все это говорили. Полагаю, они сжигали документы, бумаги. Интересно, что бы это значило», — добавил президент.