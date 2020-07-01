Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на законопроект об оборонном бюджете США, если в нем будет содержаться положение о переименовании военных баз, названных именами генералов рабовладельческого Юга в Гражданской войне.

"Я наложу вето на законопроект об оборонном бюджете, если в нем будет поправка Элизабет "Покахонтас" Уоррен (из всех людей!), которая приведет к переименованию (и другим плохим вещам!) Форт-Брэгга, Форта Роберта Эдварда Ли и многих других военных баз, с которых мы победили в двух мировых войнах!" — написал Трамп в Twitter.

Ранее комитет сената США по вооруженным силам одобрил оборонный бюджет на 740 миллиардов долларов. Законопроект еще должен принять полный состав сената, затем его следует согласовать с проектом палаты представителей и при необходимости проголосовать вновь, и лишь затем он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Среди мер законопроекта — предложение переименовать военные базы, названные именами генералов рабовладельческого Юга в Гражданской войне. Сенатор Элизабет Уоррен внесла эту поправку на фоне протестов и беспорядков после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.