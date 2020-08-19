Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.

«Во время поездки в августе 2018 года … он (Трамп – ред.) на самом деле сказал, что хочет узнать, можем ли мы продать Пуэрто-Рико, можем ли мы обменять Пуэрто-Рико на Гренландию?» — сообщил Тейлор.

Бывший сотрудник министерства подчеркнул, что, по словам Трампа, «Пуэрто-Рико является грязным местом, а люди – бедными».

«Я не воспринял это как шутку», — отметил Тейлор.

Ранее бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью New York Times рассказала, что в 2017 году после урагана, который нанес наибольший ущерб Пуэрто-Рико, Трамп высказался раздраженно о том, почему бы не избавиться от такого «актива» и можно ли продать остров. При этом Дюк подчеркнула, что эта фраза была брошена Трампом на одном из совещаний, впоследствии идея о продаже Пуэрто-Рико никогда не обсуждалась.

Ранее в 2019 году в СМИ появилась серия публикаций, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии. Позднее сам Трамп подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом «стратегически». В свою очередь в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.