Президент США Дональд Трамп и глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт призывают помиловать одного из сильнейших иранских борцов греко-римского стиля Навида Афкари, которого на родине приговорили к смертной казни за участие в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году.

27-летний спортсмен получил сразу два смертных приговора по 20 различным обвинениям. В частности — за участие в незаконных собраниях, преступлениях против национальной безопасности и оскорбление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По данным правозащитников, Афкари заставили признаться в преступлениях под пытками.

Вместе с Навидом были задержаны двое его братьев, которые получили наказания в виде тюремного срока и 74 ударов плетью.

Дэйна Уайт записал обращение к иранским властям и обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу.

«Во-первых, он человек. Во-вторых, он один из нас. Он может стать одним из наших бойцов. Я решил позвонить президенту Дональду Трампу и посмотреть, что можно сделать, чтобы помочь ему. Мне хотелось бы сказать, что я смиренно и с уважением прошу власти Ирана отменить приговор и пощадить его жизнь», — заявил глава UFC в Instagram.

…To the leaders of Iran, I would greatly appreciate if you would spare this young man’s life, and not execute him. Thank you! @UFC @DanaWhite @FoxNews https://t.co/NkJb4IsQpt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

«Я бы очень высоко оценил сохранение вами жизни этому молодому человеку. Благодарю вас!» — написал американский лидер в Twitter.