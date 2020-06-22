Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, но только чтобы обсудить один вопрос – уход венесуэльского лидера со своего поста.

«В отличие от радикальных левых, я всегда буду выступать против социализма и вместе с народом Венесуэлы. Моя администрация всегда стояла на стороне свободы и против деспотичного режима Мадуро! Я бы встретился с Мадуро только для того, чтобы обсудить одну вещь: мирный уход из власти!» — написал Трамп в Twitter.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.