Президент США Дональд Трамп заявил, что от демократов будет больше проблем на выборах, чем от КНР, РФ и Ирана вместе взятых.

«Это будет величайшее мошенничество в истории выборов… Самая большая проблема будет в демократах, а не в Китае, России и Иране», — сказал Трамп на пресс-конференции.

Ранее спецслужбы США обвинили Москву, Пекин и Тегеран в намерении вмешаться в выборы 2020 года. Все три страны это опровергли. Трамп заявляет, что демократы хотят «украсть» выборы с помощью голосования по почте под предлогом коронавируса.