Трактор наехал и смял полицейский автомобиль, на котором на место ЧП со сбросом откачанных из рек отходов, которые выбрасывали в тундру, приехали представители прокуратуры. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. «Новая газета» уточняет, что трактор принадлежит «Норникелю».

Пострадавших в ходе инцидента нет, но автомобиль серьезно пострадал, это очевидно из фото, размещенного на сайте издания. Согласно имеющимся данным, водитель трактора совершил опасный маневр, не убедившись в его безопасности.

Тем временем СК и прокуратура начали проверку по факту поступления информации о сбросе в тундру грязной воды из рек. Сброс произошел в районе «Талнахской обогатительной фабрики», на опубликованном видео видно, как из широкого шланга загрязненная топливом вода из рек льется прямо в лес.

Также «Новая газета» сообщает, что рабочие «Норникеля» на месте ЧП начали экстренно демонтировать трубы, через которые откачивалась вода из рек.