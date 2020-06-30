Жуткой трагедией был омрачен летний отдых на берегу моря семьи под Анапой. 29 июня родители вместе со своими тремя маленькими сыновьями приехали с палаткой на песчаный пляж в районе станицы Благовещенской. На второй день случилось страшное: детские игры на песке закончились смертью среднего, восьмилетнего брата. «» выяснил у эксперта Российского союза спасателей, чем опасны пляжи для детей и что нужно делать родителям, чтобы таких трагедий не случалось.

Вначале прошла информация, что братья во время игр на берегу засыпали среднего с головой в песок, и он задохнулся. Однако, как мы выяснили, эти данные были недостоверны и могли исходить от местных жителей, не разобравшихся в ситуации.

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю «» сообщили, как все было на самом деле:

– Утром 30 июня дети играли на песчаном пляже. Восьмилетний мальчик залез на дно ямы, которую они накануне выкопали с братом. Произошло осыпание песка на ребенка. Его брат позвал родителей, они извлекли мальчика из-под завала и вызвали бригаду скорой помощи. Несмотря на предпринимаемые усилия врачей, ребенок скончался. Следственным отделом по городу Анапе возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Семья проживает в Краснодарском регионе. Следственное управление регулярно проводит профилактическую работу, объясняем меры предосторожности во время отдыха на воде. Мы хотели бы еще раз напомнить родителям о необходимости следить за своими детьми, дети не должны оставаться без присмотра, особенно, когда речь идет о таком отдыхе.

Советник Российского союза спасателей Владимир Рюрикович рассказал «», чем опасен песок и как обезопасить игры детей на пляже:

– Здесь, насколько я понимаю, была достаточно глубокая яма. А песок – это довольно тяжелая субстанция. Если вы когда-нибудь пробовали поднять ведро с песком, оно в несколько раз тяжелее ведра с водой. С этим связаны две опасности песка. Во-первых, если человека засыпать полностью, то ему становится тяжело дышать в результате обжима (сжатия). Причем, песок еще и сыпучий, он не создает какой-то кокон, он именно спрессовывается, когда вы шевелите его. Вторая опасность – синдром длительного сдавления. Это когда дети играют, закапывая друг друга в песок. Когда на вас что-то долго давит, у вас происходит отмирание тканей, и в результате развивается острая почечная недостаточность. Это займет примерно минут 20-30. А у ребенка это произойдет быстрее. В свое время существовала такая казнь, когда человека закапывали в землю, оставляли только голову. А дети запросто могут закопать и с головой. Когда дети маленькие, от 6 до 10 лет, они не понимают таких вещей. Они могут взять «на слабо» товарища: «А ты выдержишь?» – «Выдержу». А потом, когда начинают отгребать, может завалить песком: вы откапываете, а он у вас назад ссыпается.

– Что важно знать родителям, когда их дети играют в песке на пляже?

– Во-первых, помнить, что песчаные обрывы подвижны. И, во-вторых, разумеется, следить за детьми, чтобы они не рыли ямы, не закапывали туда своих друзей. Здесь, я считаю, трагедия стала возможной из-за недосмотра взрослых. Сыпучие склоны, сыпучие пески очень опасны. Потому что грунт неустойчивый, нетвердый, в него можно провалиться. И на пляжах, и в каких-то местах с песчаным грунтом бывают ямы, промоины и так далее.

– Чем еще опасны игры с песком?

– Родители должны следить, чтобы дети не кидались друг в друга песком. Он попадает в глаза, а песчинки – это острые кристаллы. Глаза повреждаются.

– От чего мог погибнуть мальчик?

– Мы не знаем, дышал он, когда его достали, не дышал, или была остановка дыхания…Там могла быть комбинированная травма. Я бы настоятельно рекомендовал родителям следить за детьми. Если вы их отправляете на пляж, то пляж должен быть вам досконально известен! Если вы видите, что кто-то выкопал глубокую яму – оградите ее подручными средствами, ветками, чем угодно, и разъясните детям, что не надо туда лезть. Или лучше вообще перейдите на другой пляж.

Расследование трагического инцидента продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза.