Количество граждан, пересекающих границу между Финляндией и Россией, в июне сократилось на 94,6% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, до 44775 человек, рассказала в понедельник Mpravda.com представитель пресс-службы финской пограничной службы Пяйви Каасинен.

В июне 2019 года границу между двумя странами пересекли 834 523 раза.

«В июне 2020 года общее количество переходов составило 44775 раз. Все из них были по сухопутной границе. Самое большое количество людей прошло через пограничный Нуйямаа (Брусничное) 12885», — отметила Каасинен.

В отличие от апреля и мая, поездом в Финляндию через границу с РФ никто не прибыл.

Ранее сообщалось, что количество пересечений границы в апреле сократилось на 94% до 44904 раз, в мае — на 94,8% до 41262.

Финляндия закрыла из-за пандемии коронавируса свои границы с 19 марта по 11 августа.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года количество пересечений финско-российской границы составило 9 499 791 раз.