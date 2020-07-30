Мария Табак. Взбитые сливки, украшенные вишенкой, мухой и дроном стали очередной скульптурой, занявшей почетное место на «четвертом постаменте» лондонской Трафальгарской площади.

Работа под названием «Конец» британской поэтессы Хизер Филлипсон задумывалась как «памятник высокомерию и грядущему краху».

Кадры, снимаемые дроном, желающие в режиме реального времени могут смотреть на своих мобильных телефонах.

До недавнего времени постамент занимала скульптура ассирийского божества Ламассу – крылатого быка с человеческим лицом – с 700 года до н.э. охранявшего ворота города Ниневия. В 2015 году боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) уничтожили древнюю статую. Американский художник иракского происхождения Майкл Раковиц создал ее копию из пустых банок от иракского сиропа из фиг. Свой выбор материала для работы «Невидимый враг не должен существовать» ее автор объяснил тем, что фиговый сироп символизирует промышленность Ирака, некогда процветавшую, а потом разрушенную войной.

View this post on Instagram Time's running out to see Michael Rakowitz's sculpture, The Invisible Enemy Should Not Exist. It's only on Trafalgar Square's Fourth Plinth until March, when it's replaced by a new work by Heather Phillipson. Find out more about the new installation at the link in our bio. A post shared by Londonist (@londonist_com) on Feb 27, 2020 at 4:43am PST

В последние несколько лет на четвертом постаменте сменяют друг друга различные временные скульптуры современных художников: синий петух, золотой мальчик на игрушечной лошадке-качалке, скелет лошади с ленточкой с «бегущей строкой» — котировками Лондонской биржи, корабль в бутылке — точная копия судна HMS Victory, который был флагманским у адмирала Нельсона в битве при Трафальгаре. Проект «четвертый постамент» финансируется мэрией Лондона.