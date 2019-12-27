Транспортно-пересадочный узел «Рязанская» в Москве запустят к концу марта 2020 года. Об этом на своей странице в Twitter сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в пятницу, 27 декабря.

По его словам, сложно совместить двухпутный и два однопутных тоннеля, однако он выразил надежду на удачное завершение проекта, пишет «Федеральное агентство новостей». ТПУ «Рязанская» объединит две ветки метро — Большую кольцевую и Некрасовскую, а также Московское центральное кольцо, линию Московских центральных диаметров и маршруты автобусов.

В часы максимальной нагрузки узел сможет принимать около 90 тыс. пассажиров. Кроме того, рядом появится ландшафтный парк, в котором планируют создать цветник переменной высоты с многолетниками и густым кустарником.

23 декабря сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок автодороги Марьино–Саларьево, которая является дублером Киевского шоссе в «новой Москве».