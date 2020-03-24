Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ готовит письмо в Центробанк с требованием снизить максимальный размер эквайринга вдвое, до 1%, на время активной фазы распространения коронавируса в России. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по развитию электронной торговли ТПП Алексей Федоров.

Если предложение будет принято, ритейлеры смогут делать скидки при оплате картой. Это, в свою очередь, будет мотивировать клиентов избавиться от наличных, которые могут быть переносчиком инфекции.

В банках утверждают, что изменение тарифов займет полгода, при этом кредитным организациям придется отказаться от кешбэк-программ.

Подробнее читайте в материале «Известий» 24 марта